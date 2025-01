Personagem importante de 'Mania de Você' vai morrer após volta de Molina

Um personagem de destaque não deve chegar até o fim de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

A parceria entre Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha) começa a não dar muito certo após Mércia (Adriana Esteves) descobrir tudo. A chef de cozinha pede que o comparsa investigue minuciosamente a vida da companheira e correrá um risco alto.

Tudo indica que Mércia tem um ajudante misterioso para informá-la o que Volney e Viola estão tramando. Assim, o hacker começa a querer buscar a identidade desse braço direito da esposa.

Em breve, Volney deverá seguir Mércia até um local secreto, no qual ela se encontrará com seu informante. A partir daí o desfecho do irmão de Diana (Vanessa Bueno) será nebuloso.

Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Há indícios de que o hacker desaparecerá sem deixar vestígios, mas algumas cenas indicarão sua morte. Diana e Bruna (Duda Batsow) ficarão preocupadas, assim como Viola, que denunciará o sumiço à polícia.

O fato deve ter forte ligação com o retorno de Molina (Rodrigo Lombardi), que forjou a própria morte e provavelmente está em um plano com Mércia.

Volney (Paulo Rocha) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.