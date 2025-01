Organizadores do Festival de Cinema de Berlim revelam programação da competição de 2025

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - O novo longa-metragem de Richard Linklater sobre um compositor da Broadway, um documentário sobre jovens na Ucrânia devastada pela guerra e uma homenagem aos filmes de espionagem dos anos 1960 estão entre os filmes revelados nesta terça-feira como parte da programação da competição do Festival de Cinema de Berlim de 2025.

"Este é um grande festival de primeira linha com um mercado próspero", disse a nova diretora do festival, Tricia Tuttle, com convidados de mais de 150 países indo para a 75ª edição do evento.

Os 19 filmes que concorrem ao prêmio principal Urso de Ouro do festival apresentam vários diretores que retornam à capital alemã, incluindo o romeno Radu Jude, com sua nova comédia de humor negro "Kontinental '25", e o sul-coreano Hong Sang-soo, com sua comédia familiar "What Does that Nature Say to You".

Linklater, o diretor norte-americano conhecido por "Antes do Amanhecer", retorna ao festival depois de mais de uma década com "Blue Moon", sobre o compositor Lorenz Hart com um elenco de estrelas que inclui Ethan Hawke, Margaret Qualley e Andrew Scott.

"Reflection in a Dead Diamond" é o longa de espionagem maximalista da dupla belga Hélène Cattet e Bruno Forzani, enquanto "Dreams" é estrelado por Jessica Chastain como uma herdeira que se apaixona por um dançarino de balé mexicano, e "If I Had Legs I'd Kick You", sobre a misteriosa doença de uma criança, conta com Rose Byrne, além do apresentador de TV Conan O'Brien e do rapper ASAP Rocky.

"Timestamp" é o documentário observacional de Kateryna Gornostai sobre a vida na Ucrânia após a invasão russa de 2022 e marca uma das participações mais abertamente políticas deste ano.

O Festival de Cinema de Berlim, que este ano vai de 13 a 23 de fevereiro, é considerado mais político do que seus pares -- Cannes, Veneza, Sundance e Toronto.

"Não nos esquivamos disso. Sem dúvida, está no DNA da própria cidade e também do próprio festival", disse Tuttle aos repórteres.

O festival termina no dia da eleição da Alemanha, embora Tuttle tenha dito que não planeja marcar o evento de nenhuma outra forma além de incentivar as pessoas a votar.