Jayme será responsável pela maior desgraça de Doralice em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (21) de "Volta por Cima" (Globo), Jayme (Juliano Cazarré) descobre que Osmar (Milhem Cortaz) mentiu sobre seu atentado.

Assustado com a atitude do tio de Madalena (Jessica Ellen), o motorista de ônibus comenta com Tereza (Claudia Missura) o que aconteceu e relembra o fato de ele ter roubado Lindomar (MV Bill) após a morte e enganado Doralice (Tereza Seiblitz) esse tempo todo.

Lindomar (MV Bill) e Doralice (Tereza Seiblitz) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Nesse instante, quem chega e ouve tudo é a própria Doralice, que pede a confirmação do que ele disse. Jayme então revela toda a verdade à dona de casa, que fica em choque e começa a passar mal.

Mesmo debilitada Doralice vai confrontar Osmar, que abre o jogo com a irmã. A partir daí, a mãe de Madá desmaia, é levada ao hospital e tem uma parada cardíaca significativa.

Doralice (Tereza Seiblitz) em 'Volta Por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no capítulo desta terça (21): Jão lamenta a decisão de Madalena. Gerson e seus capangas ameaçam Rique. Doralice e Tati confortam Madalena. Violeta comenta com Osmar que levará Cacá para fazer um exame.

Belisa afirma a Sebastian que nunca revelará seu segredo. Gerson vai à delegacia prestar depoimento. Jô tira satisfações com Sebastian sobre a herança que recebeu. Jão exige que Cacá faça um teste de DNA. Roxelle surpreende Madalena ao falar sobre Chico.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.