Indireta? Ivete sobre quem nega o candomblé no axemusic: 'Se faz de maluco'

Ivete Sangalo foi uma das convidadas do "Sem Censura", da TV Brasil, exibido direto de Salvador e comentou a influência do candomblé no axemusic. "Todo mundo sabe", falou Ivete sem citar nomes. Fãs indicaram indireta a Claudia Leitte.

O que aconteceu

O programa foi exibido ao vivo pela TV Brasil na tarde desta segunda-feira (20). Tia Má foi uma das convidadas e falou sobre a influencia do candomblé no axemusic: "O termo axemusic surge de forma pejorativa tentando depreciar a imagem. Quando a gente vai falar de axemusic a gente tem inclusive falar dos terreiros de candomblé".

"Se existe o axemusic que surgiu para ser depreciado porque o axé é um termo que para a gente significa força vital, quem é do candomblé, da umbanda, sabe disso. (...) Não posso achar que o axemusic pode ser tratado como qualquer coisa", complementou Tia Má.

O apresentador Murilo Ribeiro, o Muka, elogiou o discurso e disse que todos deveriam vê-lo emoldurado. Ivete respondeu: "Precisa emoldurar não, todo mundo sabe. Mas se faz de maluco".

Foi com essa fala que fãs apontaram indireta para Claudia Leitte. "Claudia é tão irrelevante no mundo que um mês depois ainda estão repercutindo algo que ela indiretamente tá envolvida", observou um perfil no X (ex-Twitter). Outras contas rebateram:

Claudia Leitte e Ivete Sangalo não se seguem mais nas redes sociais por iniciativa da fluminense radicada baiana. A motivação seria comentários de Ivete Sangalo sobre a colega de profissão em escolher trocar o nome de uma orixá pelo de Jesus em hebraico, modificando o sentido de uma letra de música.

Acusada de intolerância religiosa, o Ministério Público chegou a convocar audiência pública para falar do assunto.

Em outro momento, Ivete Sangalo comentou sobre o respeito que a pessoa deve ter com o lugar em que mora: "Você precisa ter muito cuidado porque isso também é um respeito ao lugar onde você vive. Você não pode se apropriar de uma coisa que não é sua, porque você quer fazer parte daquilo. Não, você pode comunicar à sua maneira e também fazer parte daquilo", disse Ivete sem citar nomes.