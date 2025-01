Herança inusitada e maravilhosa: o que Tomé deixou para Tina em 'Cabocla'

A morte de Tomé (Eriberto Leão) pegou todos de surpresa e devastou os sonhos de Tina (Maria Flor) em "Cabocla" (Globo).

O que vai acontecer

Ainda traumatizada com a morte precoce de Tomé, Tina vive pelos cantos do marido. E quanto menos esperar, vai descobrir que ele permanece mais vivo do que nunca.

Em breve, Tina descobre que está esperando um filho de Tomé. A alegria toma conta da mocinha, que perdeu as esperanças após ficar viúva.

A primeira pessoa a saber da gravidez é Tobias (Malvino Salvador). O irmão de Tina garante que vai dar à criança o amor que Tomé não poderá dar.