Gracyanne diz que está em abstinência de sexo e Joselma brinca: 'Segure'

Após admitir que costuma transar todos os dias, Gracyanne Barbosa, 41, afirmou que já está em abstinência.

O que aconteceu

Durante a tarde desta terça-feira (21), Joselma reclamou da longa manutenção externa que tiveram que enfrentar, algo que lhe impediu de fumar seu cigarro. Ao ver Gracyanne se aproximando, a dona de casa brincou: "Eu estava na abstinência do cigarro, e você estava na abstinência da academia, não estava minha filha?".

Contrariando as expectativas da sogra de Guilherme, a musa fitness disparou: "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa".

Achando graça da reação da influenciadora, Joselma aconselhou: "Pois segure! Segura pra três, quatro meses", disse. "Eu vou segurar, gata", prometeu Gracy.

Mais cedo, durante um evento com patrocinador, a dançarina reagiu da mesma forma após a dona de casa lhe oferecer um picolé. "Eu chupo outra coisa, dona Delma", insinuou.

Em outro desabafo com Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa afirmou que tem o hábito de transar todo dia. "Pra mim é realmente difícil. Eu gosto de transar todo dia. Eu acho insuportável [ficar sem]".

