Galã de série e novelas dos EUA é encontrado morto aos 39 anos

Francisco San Martin, conhecido por seus papéis em 'Jane The Virgin', 'Days of Our Lives' e 'The Bold And The Beautiful', morreu aos 39 anos.

O que aconteceu

O ator foi encontrado morto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Autoridades locais investigando a possibilidade de suicídio, conforme publicado pelo jornal inglês Daily Mail.

Nascido em Mallorca, Espanha, Francisco San Martin passou boa parte de sua infância nos Estados Unidos, em Montana. Na adolescência, ele voltou à Espanha com sua família, onde continuou a atuar e também trabalhou como modelo.

San Martin ficou famoso com o personagem Dario Hernandez em 'Days of Our Lives', seguido por participações em 'The Bold And The Beautiful' e 'Jane The Virgin'. Em 2013, ele atuou no filme 'Minha Vida com Liberace', dirigido por Steven Soderbergh, ao lado de Matt Damon e Michael Douglas.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.