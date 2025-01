Está na moda passar frio? famosas posam de biquini na neve; veja fotos

Tirar a roupa e ficar só de biquíni no meio da neve é a nova tendência entre as celebridades. Diversas personalidades têm aproveitado o cenário gelado da Europa e de algumas partes dos Estados Unidos para curtir como se estivessem na praia de Copacabana, com a temperatura lá em cima.

Na onda do importante é o close, não o perrengue, as famosas têm apostado na moda de passar frio para tirar aquele fotão. Confira:

Virgínia Fonseca

A influenciadora ousou de biquíni fio-dental na neve. Fonseca posou elegante e sensual para fotos seminua em um cenário gelado da Suíça.

Virgínia apostou em um biquíni preto, gorro e luvas. "Só Deus sabe o frio que eu estava sentindo aí", admitiu ela na legenda.

Luciana Gimenez

Gimenez é adepta de cenários frios e não tem medo de ficar só de biquíni na neve. A apresentadora encantou os seguidores ao posar com peças de banho na cor vermelha em Aspen, no Colorado, Estados Unidos.

"Bora viver, seus lindos? Mais um dia na neve", legendou ela na publicação feita no Instagram.

Gkay

Gkay também aproveitou as baixas temperaturas de Aspen para posar de biquíni. A influenciadora fashion provou ser elegante até mesmo na neve.

Ela posou com um biquíni preto e botas de cano alto. "Meu look preferido para a neve", legendou.

Anitta

A funkeira posou em trajes de banho durante viagem para Verbier, uma aldeia localizada na Suíça. Anitta apostou em um look curtíssimo junto com uma bota e até rebolou ao som de "Querían Perreo", sua nova canção.

"Sem filtro, apenas pura felicidade", disse ela na legenda.

Khloe Kardashian

E não são apenas as brasileiras que aderiram à moda de passar frio para posar elegante. A socialite norte-americana Khloe Kardashian também fotografou sexy na neve. A beldade escolheu um biquíni de grife e um casaco de pele sintética.