De Neymar a Sabrina Sato: polêmicas, processos e desafetos de Luana Piovani

Luana Piovani, 48, ficou indignada por ter sido processada por Sari Mariana Gaspar Corte Real, condenada no caso do menino Miguel, que morreu em junho de 2020, após cair do nono andar de um prédio no Recife. Na ocasião, Sari estava sob os cuidados da criança, que era filho de sua empregada.

Sari acionou a Justiça contra Piovani por danos morais e pediu indenização de R$ 50 mil. A ex-primeira-dama do município de Tamandaré (PE) alega que a atriz violou sua "honra e dignidade" ao chamá-la de "rica" e "privilegiada" ao comentar o caso de Miguel.

Atriz mostrou indignação pelo processo. "A condenada pela morte do incapaz Miguel está me processando porque se sentiu com a moral ferida, porque eu disse que ela é branca, privilegiada, enfim. Eu vim aqui dizer que há uma inversão de valores muito maluca e que a gente não pode deixar isso acontecer", disse em vídeo publicado no Instagram.

Ao longo de sua carreira, Luana se tornou conhecida por ser sem papas na língua. A atriz não tem medo de expor sua opinião e acumula episódios polêmicos, com diversas tretas com famosos.

Processada por Neymar

Luana Piovani e Neymar Imagem: Reprodução/Instagram

Luana Piovani foi processada por Neymar por difamação e injúria. O atacante acionou a Justiça contra a atriz após os dois trocarem farpas em público em maio de 2024, segundo o portal Leo Dias.

Na ocasião, Neymar e Piovani discutiram publicamente em meio aos debates sobre projeto para privatizar as praias. A atriz detonou o jogador por "apoiar" o projeto e o criticou ao afirmar que ele traiu a atual companheira, Bruna Biancardi, quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. Na ação, Neymar chega a dizer que a artista o chamou de "traidor de mulher grávida", além de acusá-lo de endossar a privatização das praias.

Neymar rebateu Piovani na época, a chamou de "louca" e mandou ela "tomar vergonha na cara". Ele também negou que seja um mau pai, como sugeriu a atriz. "Se você quiser o telefone da mãe dos meus filhos eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara".

Kadu Moliterno processo Luana Piovani, mas perdeu Imagem: Reprodução/RedeTV!

Processada por Kadu Moliterno

Piovani também já foi processada por Kadu Moliterno. O ator ingressou com ação judicial contra a atriz em 2017, após ela relembrar o caso de agressão do ator contra sua ex-companheira, Ingrid Saldanha, em 2006.

À época, Luana falou sobre o assunto em um canal no YouTube. Ela disse que Kadu, apesar do caso de violência doméstica, não tinha perdido espaço na TV. O ator processou a atriz, mas perdeu a ação e teve que pagar os honorários advocatícios da defesa da famosa.

Outras tretas com famosos

Luana Piovani já questionou a escolha de Sabrina Sato como rainha de bateria Imagem: Leo Franco/AgNews

Luana é do tipo que faz as suas tretas em público, a exemplo da confusão com Sabrina Sato. Em 2013, a atriz chegou a dizer que Sato não tinha "postura admirável" para ser rainha de bateria — a apresentadora é um dos principais nomes do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Posteriormente, Piovani se desculpou com Sabrina. "Desculpe, a opinião foi mal colocada e solta [...] Carisma e samba no pé [Sabrina] tem muito", disse a atriz. Depois desse episódio, elas chegaram a posar juntas na Sapucaí.

Luana Piovani e Carolina Dieckmann Imagem: Reprodução/Instagram

Outra famosa com quem Piovani tem desafeto é Carolina Dieckmann. A treta entre as duas envolve a agressão sofrida por Luana de seu ex-namorado, Dado Dolabella, em 2008.

Dieckmann é amiga de infância de Dado e, na época da agressão, ela deu uma declaração polêmica. Na ocasião, Carolina falou que, se fosse ela, "não teria provocado meu namorado bêbado em uma boate, não brigaria em um local público". A atriz chegou a dizer que não estava "tomando partido", apenas que sua "atitude seria diferente".

Depois desse episódio, a relação entre as duas ficou estremecida. Em 2011, Luana chegou a alfinetar Dieckmann, que estava no ar em "Fina Estampa". Posteriormente, em 2015, Piovani disse não ter nada contra a atriz, mas que não quer contato com ela. No ano passado, ela voltou a dizer que Dieckmann não merece nem seu desejo de "bom dia".

Luana Piovani soltou o verbo contra Cauã Reymond Imagem: Reprodução/Instagram

Em janeiro deste ano, Piovani tretou com Cauã Reymond. Ela saiu em defesa de Mariana Goldfarb, ex-namorada do ator, que, sem citar nomes, disse ter vivido uma relação abusiva.

Piovani defendeu Goldfarb e detonou Reymond. "Uma banana pras mulheres machistas que falam merda. Uma verdade sabida para sempre sobre o fazedor de publi, que é abusivo. E um viva para a mina que não tem vergonha de dizer que se apaixonou e se fudeu".

E o que Luana acha de tudo isso?

Ela afirma ter plena consciência de seus atos e falas, e não teme ser processada. "Sou filha de advogada e sempre estou consciente do que falo. Sei quando pode dar merda. E ainda confio em juízes e bons advogados. Então, vou para cima. Não sou leviana", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Traição

Luana Piovani e Rodrigo Santoro Imagem: Reprodução/Instagram

Luana Piovani já foi notícia por ter traído Rodrigo Santoro. Os dois namoraram no fim dos anos 1990, mas a relação chegou ao fim após ela trair o galã.

Piovani afirma que traiu, contou para Santoro e acabou o namoro. "Primeiro que eu não traí, voltei e fiquei na mesma cama. Eu traí, sim - o que, para mim, foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão -, mas eu traí, voltei e falei: 'Cara, eu não te quero mais'", explicou.

Luana ainda destacou que também foi traída por Rodrigo Santoro. "Mas só vieram me contar depois que eu terminei", contou.