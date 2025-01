Dani Calabresa anuncia gravidez: 'Calabresinha ou calabresinho?'

Dani Calabresa, 43, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Richard Neuman. A atriz está no quarto mês de gestação, segundo apurou o colunista Lucas Pasin.

Ainda segundo apuração de Pasin, a gravidez foi bastante planejada pelo casal. Eles optaram pela Fertilização in vitro (FIV) por conta da preocupação com a idade da atriz.

A foto publicada por Dani Calabresa para anunciar a gravidez foi tirada em dezembro. Atualmente, a atriz já está com uma "barriguinha", segundo fontes.

Ainda de acordo com pessoas próximas, Dani e Richard seguraram até o último momento para divulgar a informação. Eles querem que a gestação seja bastante reservada.

O que aconteceu

O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), no feed de seu perfil do Instagram. A humorista publicou cliques divertidos com companheiro, e com o pet deles.

Nas fotos, a apresentadora aparece de top, fazendo pose de 'não entendi nada', enquanto Richard aparece 'caído' no chão, segurando o teste de gravidez. "Temos um TURU-TURINHO aqui dentro. Obrigada meu Deus!!!!! A gente tava doido para contar pra vocês!!!!! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", legendou Dani na publicação.

Os fãs do casal, logo, reagiram à novidade. "Ah, que notícia maravilhosa! Muita felicidade pra vocês, seus lindos", disse uma; "Lindos, Deus abençoe", escreveu outra; "Que venha com saúde", comentou uma terceira.