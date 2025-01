Confinados percebem recado em fala de Tadeu Schmidt no BBB 25; saiba qual

Durante a tarde desta terça-feira (21), alguns participantes analisaram uma fala do apresentador Tadeu Schmidt disse ontem após o Sincerão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto rolava uma ação na área externa da casa, Marcelo iniciou uma conversa com Renata e Eva sobre o jogo. O servidor público garantiu que sempre está muito atento a tudo que Tadeu Schmidt fala.

Relembrando a dinâmica de segunda-feira (20), ele comentou que percebeu um sinal do apresentador. "Eu sou um cara que analisa muito pelas palavras que saem da boca do Tadeu. Ele deu um sinal. 'Joguem. Vocês vieram para jogar'", afirmou. Neste momento, Edilberto se aproxima do trio e complementa: "Joguem e se joguem".

Sem entender, Eva questionou para Marcelo que sinal seria esse. "Para as coisas acontecerem, porque não tinha nada acontecendo. Com sinceridade, todo mundo estava se escondendo, literalmente. Até eu!", afirmou o palhaço.

Edilberto ainda reforçou a necessidade do jogo ter conflitos. "Não estou dizendo que todo mundo é planta, não é isso. A questão é: o jogo, em si, ele tem necessidade que a gente arrume atritos, porque nem tudo são flores aqui dentro".

Na visão do público e até da minha, se eu estivesse assistindo, eu não ia me agradar de assistir 24h por dia, coisas lindas e maravilhosas. Em algum momento, tem que dar algum atrito, isso aqui é a realidade Edilberto, sobre o jogo do BBB 25

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas