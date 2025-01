Bruna Griphao exibe biquíni de amarração em vídeo de Noronha; assista

Bruna Griphao encantou seus seguidores ao mostrar seu biquíni de amarração e exibir seu abdômen trincado.

O que aconteceu

A atriz e influenciadora postou um vídeo com seu biquíni de amarração em passeio de barco feito em Fernando de Noronha (PE). Griphao passou os primeiros dias do ano no arquipélago.

"Saudades do paraíso", escreveu Bruna Griphao em inglês na legenda da publicação.

No vídeo é possível ver o abdômen trincado da atriz sendo valorizado pela escolha do biquíni. Ela deixou como trilha a música "DtMF", hit do último álbum de Bad Bunny.

O post recebeu muitos elogios: "Pura beleza brasileira", disse um fã. "Perfeita demais", comentou uma seguidora.

Assista: