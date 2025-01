Botão de Desistência do BBB: relembre os participantes que apertaram

Desde 2022, o Botão de Desistência se tornou uma das partes mais temidas da casa do BBB. Ainda assim, de lá pra cá, três participantes tomaram a decisão de deixar o programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem já apertou o botão de desistência do BBB?

Novidade no BBB 22, o Botão de Desistência foi usado em todas as últimas edições. O dispositivo foi instalado após os eventos que ocorreram no BBB 21, quando Lucas Koka demonstrou sinais de que não aguentava mais o confinamento e ficou horas em frente à porta do confessionário, na intenção de pedir à produção para sair.

Já no ano de estreia do botão, Tiago Abravanel foi o primeiro a apertá-lo. Cansado da pressão do confinamento, durante a tarde de um domingo, o apresentador assustou seus companheiros de jogo com a sirene, que indicou sua desistência.

No BBB 23, o pipoca Bruno Gaga desistiu pouco depois do primeiro mês de programa. Em sua justificativa, o participante disse que já não sabia mais quem era e que estava com saudade de sua família.

Na edição do ano passado, Vanessa Lopes foi quem apertou o botão de desistência. Duas semanas após o início do programa, a influenciadora deu sinais de que sua saúde mental estava fragilizada — principal ponto que a fez tomar a decisão.

Ainda no BBB 24, quando o jogo já estava na metade, Davi Brito ameaçou apertar o botão. Ao sentir que era perseguido pela casa, ele passou um tempo em frente ao dispositivo. Mas, após conversar com a psicóloga do programa, o baiano voltou atrás, seguiu no jogo e ganhou o programa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas