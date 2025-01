Botão da desistência fica verde pela primeira vez no BBB 25

O botão da desistência ficou verde no BBB 25 nesta terça-feira (21).

O que aconteceu

Enquanto os brothers estavam na sala, o botão mudou de cor. Quando verde, os participantes podem apertá-lo e desistir do programa.

Com a mudança de cor, Vinícius brincou com os adversários. "O botão verde, quem quer? Quem quer dar tchau?", disse.

Vinícius continuou brincando, e disse: "Aperta ali para ver como é", se direcionando para Camilla.

Nas últimas três edições do programa, os participantes apertaram o botão. Em 2022, Tiago Abravanel desistiu do jogo, em 2023 foi Bruno Gaga e, por fim, em 2024, Vanessa Lopes deixou a competição.