BBB 25: Gracyanne desabafa sobre não ser prioridade no jogo: 'Entendo'

Gracyanne Barbosa comentou com Marcelo e Arleane sobre as estratégias dos outros participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness acredita que ela e sua irmã, Giovanna, não são alvos da casa "por enquanto".

Ela disse. "A gente não é alvo, mas a gente também não é prioridade. O que eu também entendo."

"Eu sei que Pipoca nunca vai ter um Camarote como prioridade, e eu entendo isso. Até o Gui (Guilherme) me falou que votou em mim e tal, eu entendo."