BBB 25: Gracyanne Barbosa relembra expulsão de Wanessa Camargo

Gracyanne Barbosa, em conversa com Marcelo e Arleane no BBB 25, relembrou a expulsão de Wanessa Camargo na edição passada.

O que aconteceu

O trio conversava no quarto nordeste. Eles relembraram o momento em que Wanessa foi expulsa do BBB 24, depois de ter tocado Davi enquanto ele estava dormindo.

Marcelo, que está no Paredão, disse que não gostou da decisão da produção. Gracyanne concordou. "Acho que foi injusto também. Não foi de propósito. Não foi por maldade, nem nada", disse.

Eles relembraram que Davi, na ocasião, foi até o Confessionário falar sobre a atitude de Wanessa. Depois da reclamação do campeão do BBB 24, a produção do reality optou por expulsá-la por agressão. "Mas na visão dele foi e pronto", disse Arleane.