BBB 25: Em desabafo, Giovanna diz que viu Maike 'de gracinha com Renata'

No jardim do BBB 25 (Globo), Giovanna conversou com Delma e Camilla sobre o comportamento de Maike.

O que aconteceu

A sogra de Guilherme disse que viu Maike chamar Giovanna de "delícia" e que o rapaz está "aperreado" por ela.

Giovanna respondeu. "Ele não sabe o que quer. Já vi ele de gracinha com a Renata várias vezes. Acho que ele está a fim dela também."

Delma então disse a veterinária ainda "tem muito tempo para conhecer" o brother.

Camilla perguntou em sequência. "Mas ele já pediu para ficar contigo?"

A irmã de Gracyanne Barbosa disse. "Ele perguntou até quando vou enrolar para ficar com ele.".

Delma voltou a dizer o que pensa sobre um possível relacionamento entre os participantes. "A mulher, quanto mais ela é difícil, mas fica gostosa. Joga um charminho e sai, melhor coisa. Todos esses 'machinhos' daqui são muito respeitadores."

Giovanna respondeu. "A gente está se conhecendo. Se acontecer, é porque aconteceu mesmo. Não é meu foco."

A gente fica com saudade da família, dos amigos, então qualquer carinho que você recebe, se derrete. Mas ele é muito gente boa, é fofo.