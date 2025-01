BBB: Arleane se emociona: 'Primeira vez que uma mulher indígena pisa aqui'

Em uma conversa com Diego Hypolito no início da noite de terça-feira (21) no BBB 25 (Globo), Arleane se emocionou.

O que aconteceu

A sister comentou que era a primeira mulher indígena a estar no programa e Diego se surpreendeu. "Eu não sabia."

Arleane se emocionou. ""Primeira vez que uma mulher indígena pisa aqui. Pra gente é uma vitória de verdade. A gente pode estar em todos os lugares."

Ela continuou. "A gente tem uma mulher ocupando lugares no senado, uma mulher indígena que nos representa. Em vários lugares, sabe?".

Pontos importantes que a gente se vê. Então é muito mais que estar aqui pra gente, o que eu carrego, o que eu levo. Pra gente já é uma vitória. Arleane