BBB 25: 1º Paredão tem nova reviravolta; diferença entre duplas é pequena

As duplas Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa disputam o primeiro Paredão do BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminado, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 15h desta terça-feira (21), a disputa seguia acirrada. A diferença de votos entre duas das duplas é de pouco mais de 5%.

O casal Arleane e Marcelo tomou a dianteira e é apontado agora como os possíveis eliminados, com 48,57% dos votos. Logo em seguida estão Diogo e Vilma; mãe e filho somavam 43,12% dos votos.

Edilberto e Raissa seguem fora da zona de risco. A dupla de pai e filha somava apenas 8,32% dos votos para a eliminação.

O mais votado será eliminado no programa ao vivo desta terça. Veja o resultado parcial da enquete UOL: