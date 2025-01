Vinícius alfineta brother do BBB 25: 'Vou chamar de inútil, não faz nada'

Conversando na cozinha do VIP no início da noite de segunda-feira (20) do BBB 25 (Globo), Vinicius, Aline, Camilla, Thamiris, Guilherme e Joselma analisaram o primeiro Paredão do programa.

O que aconteceu

Thamiris opinou sobre Raissa e Edilberto. "A Raissa não é uma pessoa que estraga o jogo, mas o Edi estava ali na sala hoje falando 'ah, porque é isso mesmo, esse é meu jogo!'".

Vinicius, então, criticou o brother. "Ele tira tanta onda, quando ele começar a falar alguma coisa [pra ele] vou chamar ele logo de inútil, porque ele não faz nada".

Aline repreendeu a dupla e Vinicius disse que fará isso apenas se ele o atacar. "Se ele vier."

Guilherme opinou que o palhaço não faria isso. "Ele é muito respeitador, ele não faria isso."