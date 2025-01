Viih Tube decide colocar DIU para não engravidar; Eliezer comemora: 'Feliz'

Eliezer compartilhou que a esposa Viih Tube colocou DIU para não engravidar mais, ao menos por enquanto. Influenciadora afirmou que procedimento foi tranquilo. Casal já é pai da Lua e do Ravi.

O que aconteceu

Quem falou sobre a escolha de Viih Tube foi Eliezer: "Cara de marido feliz porque a mulher vai colocar DIU. Gratidão kkkkk! Vamos ser feliz e sem novos filhos, pelo menos por enquanto", escreveu sorridente no Instagram nesta segunda-feira (20).

A brincadeira durou pouco quando uma seguidora disse para Eliezer que ela foi uma "filha do diu": "Misericórdia", respondeu ele escrevendo que seu brilho sumiu ao saber da possibilidade.

DIU é o dispositivo intrauterino (DIU) e se caracteriza como um método contraceptivo, ou seja, que impede gravidez com uma taxa de segurança de mais de 99%.

Após o marido contar nos Stories do Instagram, foi a vez de Viih Tube falar da decisão: "Coloquei o DIU, nem avisei vocês porque nem sabia se ia sobreviver, não sabia se eu ia arregar no meio. Porque eu decidi colocar em consultório normal, não anestesiei", contou.

"Muitas mulheres escolhem anestesiar no hospital, mas eu tô tão assim [com ambiente hospitalar], meu parto foi muito recente, o Ravi ficou 20 dias lá então eu não quis", explicou.

Ela descreveu que o procedimento foi tranquilo: "Foi super tranquilo e vou dar esse depoimento, porque quando eu fui pesquisar sobre o procedimento eu só vi coisa negativa, coisas horríveis. Não sei se foi tranquilo porque eu tive a dilatação do parto normal [recente], mas acho que é de mulher para mulher, devido a sensibilidade do útero".

"Eu tava com tanto medo que quase esganei a mão do Eliezer. Mas no final foi mais medo do que dor, doei super pouco e estou com uma cólica super leve, mas na hora foi zero", relatou.