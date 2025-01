Universo Spanta termina com ode ao axé, Daniela política e festa de Ivete

A Bahia desembarcou no Rio de Janeiro: a última noite da edição 2025 do Universo Spanta foi marcada por uma ode ao axé. A programação dos palcos foi dedicada inteiramente ao ritmo baiano, com destaque para Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Bell Marques e É o Tchan!, que lotaram o palco principal.

Armandinho é filho de Osmar Macedo (da dupla Dodô e Osmar), músico e idealizador do trio elétrico e da guitarra baiana Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

O bloco afro Ilê Aiyê, que completou 50 anos no ano passado, também foi protagonista. Além de fazer sua própria apresentação, subiu ao palco com Daniela em homenagem feita pela intérprete de "Pérola Negra" e foi lembrado por Ivete no palco. Homenagens aos 75 anos do trio elétrico com Armandinho, Matheus VK e Rafa & Pipo completaram a programação.

Dani, política e blocos afros

Daniela contou à Toca que levou o show completo ao Rio, com quatro bailarinos, todos os clássicos da carreira e duas inéditas: "Treme", parceria com Rachel Reis, e "Axé É Salvador", responsável por abrir e fechar a apresentação. "Muito bom cantar nessa terra preta. O Nordeste fez um gênero brasileiro internacional e o Rio abraçou com todo o carinho. Obrigada."

Daniela Mercury se apresenta no palco do festival Universo Spanta na noite de domingo, no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Ao longo do show, gritou por democracia, homenageou povos indígenas e chamou o Ilê Aiyê para subir ao palco e reverenciar os blocos afros. "Há 50 anos fizeram uma revolução, com o black power na rua, lutando contra o racismo", disse.

Show de Daniela Mercury no Universo Spanta 2025 Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Estamos aqui hoje saudando os blocos afros, as escolas de samba, os grupos católicos, todos aqueles que perpetuam a ancestralidade negra em nossa cultura popular. Daniela Mercury

"A gente não cai mais em fake news. Vocês sabem que PIX não tem taxa. Vocês não são bobos", disse antes de cantar "Tá Proibido o Carnaval."

Ivete Sangalo em clima de festa

Jaffar Bambirra, Mariana Xavier e José Loreto curtem Ivete Sangalo no festival Universo Spanta 2025 Imagem: Rômulo Guimarães/Divulgação CS Eventos

Ivete, quando subiu ao palco, já mudou o tom da noite. Com "Macetando", "Cria de Ivete" e "Tempo de Alegria", a baiana transformou o Spanta em uma grande festa com dancinhas de TikTok. O gargarejo VIP de Ivete foi repleto de famosos, como Viviane Araújo, Humberto Carrão, Gabz, Valesca Popozuda e José Loreto.

Samuel Xavier, Cinara Leal e Humberto Carrão assistem ao show de Ivete Sangalo no Universo Spanta 2025 Imagem: Rômulo Guimarães/Divulgação CS Eventos

40 anos de axé, eu tô feliz que a equipe do Spanta criou essa programação. A gente tá estourado. Nesses 40 anos de axé, tenho o privilégio de fazer parte? Uma pessoa que faz axé nunca vai perder a energia. Ivete Sangalo

Ivete passeou por toda a carreira, desde a Banda Eva até as músicas mais recentes. Ela também cantou clássicos do axé e samba-reggae, como "Faraó".

A apresentação quente de Ivete Sangalo no Universo Spanta, no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

"Energia de Gostosa", uma das apostas para o Carnaval, mostrou força para ser hit. Em menor escala, "Lugar Perfeito", parceria de Veveta com Anitta, também foi bem cantada pelos fãs.

Show de Ivete Sangalo no festival Universo Spanta 2025 Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Para divulgar outra aposta para o Carnaval, Ivete chamou dois fãs para pularem corda, em um show que teve diversos momentos de interação. "Como tem muita gente, eu prefiro pequenas rodinhas. Abre a roda com o amigo, o marido, quatro a cinco pessoas", pediu Ivete em "Só Love na Cabeça."

Fãs no brilho

Alexandre Pessanha e os amigos são fãs do Carnaval de Salvador Imagem: Filipe Pavão/UOL

O público presente apostou em looks inspirados no axé ou nos artistas. O servidor público carioca Alexandre Pessanha, 46, foi ao festival com amigos e uma camiseta do Olodum.

Eu vim porque o tema é axé. Comprei lá em Salvador no Olodum. Sou fã do ritmo e de Daniela Mercury. Gosto de Ivete também. Já fui a três carnavais em Salvador. Faço miniloucuras. A gente sempre vai, passa certos perrengues, parcela no cartão e vai. Alexandre Pessanha

Os amigos Danielly Alves e Carlos Oliveira correm atrás de Ivete Sangalo Imagem: Filipe Pavão/UOL

Já os amigos Danielly Alves, 26, e Carlos Oliveira, 28, foram em clima de Veveta e "Energia de Gostosa". "Look inspirado nela porque ela tá vindo com tudo apostando nessa música do Carnaval. Ela fez essa camisa e a gente mandou fazer também (risos). Já fomos a mais de dez shows juntos. Muitas horas", disse a jornalista ao lado do professor de dança.

Já o cabeleireiro Filipe Saint Clair, 45, optou por um tema que remetesse aos anos 90: paquitas. "Porque ser paquita é um ícone, sempre bomba e já é Carnaval. É uma referência dos anos 90, todo mundo gosta, assim como o axé. Vim ver Ilê Aiyê, É o Tchan!, Ivete e Daniela. Vou sair às 4 da manhã."

Filipe Saint Clair preferiu visual qie remetesse aos anos 90, época em que conheceu o axé Imagem: Filipe Pavão//UOL

Universo Spanta 2025

A última noite do festival se juntou aos dois sábados anteriores ao ter ingressos esgotados. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes em cada uma das datas.

No total, seis noites preencheram a Marina da Glória com música brasileira. Em 2025, o festival apresentou uma edição mais enxuta em relação aos anos anteriores, quanto ao número de noites de apresentações.