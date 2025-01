Tiktoker com câncer raro amputa braço e faz funeral: 'Difícil dizer adeus'

A tiktoker Eldiara Doucette, 22, amputou um de seus braços em decorrência de um câncer raro e fez um funeral para se despedir de seu membro.

O que aconteceu

Doucette tem sarcoma sinovial, tumor maligno que afeta o tecido mole. Ela foi diagnosticada com a doença quando tinha 19 anos e recentemente precisou amputar o braço.

Para se despedir de seu membro amputado, a tiktoker decidiu realizar um funeral. Ela compartilhou fotos da "cerimônia fúnebre", que contou com a participação de seus familiares, amigos e namorado.

Tiktoker "preparou" o braço para o funeral. O membro foi embalsamado, as unhas foram pintadas e o braço foi "exposto" na cama, deitado em um travesseiro. Doucette, que usou um look preto com um véu na mesma cor, posou para fotos.

Eldiara afirmou que velar seu braço foi uma "experiência catártica" e que a fez relembrar de sua vida quando tinha os dois braços. "O que começou como uma piada — realizar um culto para meu braço amputado — acabou sendo uma experiência lindamente catártica. Eu ri do absurdo disso por um minuto, e então apenas olhei para a pele enrugada por um tempo, tentando lembrar dos últimos 22 anos que passei com essa coisa", explicou.

Ela destacou que o braço amputado "fez o sacrifício final" para poupar sua vida do câncer. "O câncer tirou muito de mim e ainda continua tirando, e é excepcionalmente difícil dizer adeus a um membro como esse, mas essa experiência me ajudou a processar a finalidade dessa situação".

Doucette completou afirmando se sentir grata pelo apoio das pessoas que ama. "Sou infinitamente grata aos meus entes queridos que estavam dispostos a ir ao meu próprio funeral comigo. Estou feliz por ter conseguido dizer obrigado e adeus".