'Esconde o jogo' e mais: Duplas criticam rivais em 1º Sincerão do BBB 25

Cinco duplas participaram do primeiro Sincerão do BBB 25 (Globo): Maike e Gabriel (Anjos), Aline e Vinícius (Líderes) e as 3 duplas emparedadas: Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma.

Como foi o Sincerão

Uma por vez, as duplas deveriam escolher frases que se encaixavam em outras duplas. Confira as escolhas:

Arleane e Marcelo

Não fazem questão de se conectar: Aline e Vinícius

Edilberto e Raissa

Se acham protagonistas: Aline e Vinícius

Diogo e Vilma

Esconde o jogo: Camilla e Thamiris

Aline e Vinícius

É espaçoso: Raissa e Edilberto

Gabriel e Maike

Faz média com todo mundo: Diego e Daniele