Paredão BBB 25: emparedados defendem permanência na casa

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa defendem a permanência no BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Edilberto e Raissa foram indicados por Aline e Vinícius na quinta-feira (16), logo após a Prova do Líder. Arleane e Marcelo estavam na Mira e foram os escolhidos para o primeiro Paredão. Após um empate, Diogo e Vilma foram para a berlinda pela casa. A dupla tinha um Contragolpe e escolheu Vitoria Strada e Mateus, que venceram o Bate e Volta.

Arleane e Marcelo: "Nós queremos permanecer porque a gente não veio aqui pra brincar. A gente veio pra aproveitar isso aqui também, mas a gente sabe que isso aqui é um jogo, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que conversar".

Diogo e Vilma: "A gente decidiu entrar aqui na casa pra ser a gente, quem a gente é de verdade lá fora. Eu estou seguindo muito meu coração aqui e isso me impede de ir contra os meus princípios muitas vezes. E sei que têm momentos que eu preciso ir com a razão, mas eu sigo o coração".

Edilberto e Raissa: "A gente saiu de casa pronto pra jogar um jogo que acontece muito no nosso cotidiano. A gente tem que encarar desafios e sei que é difícil pra todo mundo. Eu sei que é um sonho para todos, mas a gente também está jogando com a verdade e viemos prontos para encarar tudo o que aparecer".