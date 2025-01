Vai ter virada? Parcial de Enquete UOL mostra 1º Paredão do BBB 25 acirrado

O primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) está formado com três duplas: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa. O mais votado será eliminado no programa de terça-feira (21).

O que diz a enquete

O recorte feito às 21h45 desta segunda (21) aponta para uma virada na enquete. Agora, Diogo e Vilma aparecem como eliminados. Mãe e filho somavam 46,85% dos votos.

A disputa continuava acirrada com Arleane e Marcelo. Agora, o casal somava 44,77% dos votos.

O cenário mais confortável, até o momento, é para a dupla formada por pai e filha. Edilberto e Raissa tinham apenas 8,38% dos votos para a eliminação.

Os mais votados deixam o jogo na terça-feira (21) e ganharão o título de primeiros eliminados da edição. Veja o resultado parcial da enquete UOL: