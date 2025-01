Editor de um dos favoritos ao Oscar admite que usou IA no filme

Um dos favoritos ao Oscar deste ano, "O Brutalista", se tornou alvo de críticas após um editor admitir o uso de inteligência artificial na produção.

O que aconteceu

O filme tem diálogos em húngaro. Na história, Adrien Brody e Felicity Jones interpretam refugiados húngaros que se mudam para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ambos os atores aprenderam a língua para o filme — Adrien Brody tem ascendência húngara, mas nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Felicity Jones, por sua vez, é britânica.

Inteligência artificial foi usada para melhorar a pronúncia dos dois. Em entrevista ao site Red Shark News, especializado em tecnologia de vídeo, o editor Dávid Jancsó afirmou ter usado a ferramenta Respeecher para aperfeiçoar o sotaque húngaro: "Sou falante nativo de húngaro, e sei que é uma das línguas mais difíceis de se aprender a pronúncia. Vindo do mundo anglo-saxão, alguns sons podem ser particularmente difíceis".

É polêmico falar sobre inteligência artificial na indústria do entretenimento, mas não deveria ser (...). Não tem nenhum uso de IA no filme que já não tenha sido feito antes. Isso só acelerou o processo. Dávid Jancsó

A equipe de edição recorreu a outras alternativas antes de usar a IA. "Primeiro, tentamos fazer os atores regravarem essas partes mais difíceis. Depois, tentamos dublar com outros atores, mas não funcionou. Então procuramos outras opções para aperfeiçoar", relembrou Jancsó. No fim, o que se ouve no filme é uma mistura das vozes dos atores e a pronúncia do próprio editor: "Tomamos muito cuidado para manter suas performances. Só substituimos algumas letras aqui e ali".

Inteligência artificial generativa também foi usada para criar imagens para o filme. Na sequência final do longa, a ferramenta foi utilizada para criar desenhos e prédios feitos pelo personagem de Adrien Brody, o arquiteto László Tóth.

Adrien Brody venceu o Oscar de melhor ator em filme de drama por sua atuação em "O Brutalista". Ele também é um dos favoritos ao Oscar de melhor ator, e o filme está nas listas de prováveis indicados ao prêmio de melhor filme.