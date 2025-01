Nego do Borel sofre tentativa de assalto com pistola: 'Achei que ia morrer'

Nego do Borel teve o celular roubado na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas o item foi devolvido após ele ser reconhecido.

O que aconteceu

Cantor de funk relatou que foi roubado neste fim de semana: "Tô tremendo, acabei de ser roubado na Tijuca. Roubaram meu telefone, iam levar meu celular. Várias motos, mó pistolão na minha cara. Achei que ia morrer. O cara apontou a pistola na minha cara", falou o funkeiro logo após a tentativa de assalto. O vídeo não está mais disponível em suas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (20), ele tranquilizou os fãs dizendo que está bem: "Tô passando aqui pra avisar que eu tô bem. Ontem eu sofri uma tentativa de assalto aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Maracanã, em um cruzamento. (...) Eu tava no meu carro, vieram duas motos ou dois caras em uma moto, acho que tinha um carro com eles também e o cara apontou a arma para mim".

Mais calmo, Borel disse como reagiu ao notar que ia ser assaltado: "Ele falando: 'perdeu, perdeu'. E eu: 'calma, calma, não sou policial, sou o Nego do Borel, sou trabalhador, sou humilde, sou o Nego do Borel, o cantor'. Enfim, ele pegou meu telefone e quando eu falei que era Nego do Borel o assaltante arregalou o olho e foi andando para trás".

"Acho que ele ia pegar o meu Rolex. Ele já tinha pegado meu telefone e acho que ia pegar o carro, mas quando ele viu que era eu, foi andando para trás ainda apontando a arma para mim e entregou meu telefone para o outro que ficou olhando para mim parado", contou Borel.

"Fiquei pensando 'cara, ele vai me matar ou me bater', tava parado, ele queria devolver meu telefone. Pedi para deixar no chão. [Então] Eles foram embora, não me roubaram e foi isso. Graças a Deus não aconteceu o pior, achei que fosse morrer. (...) Não sei se ele pensou que daria algo assaltar o Nego do Borel ou se era meu fã e gostava de mim", relatou.

Após o relato, Nego do Borel não indicou se fez boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro.