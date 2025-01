Luiza Possi revela que passará por procedimento nas cordas vocais: 'Cinco dias em silêncio'

Nesta segunda-feira, 20, a cantora Luiza Possi contou aos seus seguidores no Instagram que fará um procedimento nas cordas vocais que vai exigir silêncio absoluto durante a recuperação.

"Hoje à noite vou fazer um procedimento nas cordas vocais, eu vou ter que ficar cinco dias em silêncio absoluto. Então, não vou poder passar aqui com tanta frequência. A gente tem alguns vídeos gravados que vão ao ar, mas para os stories e a minha presença aqui ativamente a gente vai esperar esses cinco dias", explicou a filha de Zizi Possi em um vídeo.

A cantora não revelou detalhes do procedimento, mas disse que é para melhorar a voz. "Vai correr tudo bem, eu tenho certeza. Estou aqui em oração. Vai dar tudo certo. É para um bem maior. É para a minha voz ficar melhor ainda do que está", disse.

A apresentadora do talent show Mestres da Air Fryer, da Band, conclui o vídeo dizendo que voltará em breve. "Vamos passar por esses cinco dias de cabeça erguida, com muita felicidade e daqui a pouco, volto cantando muito mais e falando... Ai como habla essa menina!", brincou.

Luiza Possi tem dois shows agendados para fevereiro, no dia 14, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, e no dia 15, no Teatro Eva Wilma, em São Paulo.