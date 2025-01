BBB 25: 7 duplas infalíveis dos animes que seriam sucesso no reality

O BBB sempre atrai quem gosta de um entretenimento bem conflituoso. Nesta edição, o formato foi alterado: cada participante entrou na casa com alguém com quem tivesse uma forte conexão, formando duplas para disputar a competição.

E se duplas dos animes fossem escolhidas para participar do jogo? Splash pensou nisso e selecionou algumas duplas infalíveis que renderiam uma ótima audiência para o reality da Globo.

Okarun e Momo ("Dan Da Dan")

Momo e Okarun do anime 'Dan Da Dan' Imagem: Reprodução/Science Saru

Protagonistas do anime modinha de 2024, "Dan Da Dan", Okarun e Momo têm todas as camadas para serem estrelas de reality. A começar pelas crenças muito distintas que possuem: enquanto ele acredita em alienígenas, ela tem uma conexão forte com o sobrenatural —quase uma versão do leste asiático de Márcia Sensitiva.

Além da amizade, os fãs do BBB 25 poderiam torcer para ver Okarun e Momo se aproximando e, quem sabe, se tornando um casal. Embora "Dan Da Dan" seja repleto de tretas sobrenaturais, menos propício para romance, o cenário do BBB seria perfeito para os dois se beijarem na primeira festa do reality, quando o DJ soltasse uma música de Billie Eilish.

InuYasha e Sesshoumaru ("InuYasha")

Os irmãos Sesshoumaru e InuYasha do anime 'InuYasha' Imagem: Reprodução/Sunrise

Reality show precisa de conflito, e isso não faltaria com os irmãos InuYasha e Sesshoumaru. Com uma rivalidade tão intensa que poderia render um episódio do extinto Casos de Família, os dois se odeiam tanto que chegam a brigar pela herança do pai. Se já disputam até no túmulo do pai, no outro mundo, imagina o que não fariam dentro da casa.

É o tipo de participante que renderia muitas brigas externas. Sesshoumaru certamente criaria conflitos por InuYasha não ter defendido Rin durante um ataque de bandidos. Já o meio-youkai compraria as dores da esposa, Agome, e reclamaria que Sesshoumaru não curtiu ser chamado de "cunhadinho".

Seto Kaiba e Mokuba ("Yu-Gi-Oh!")

Seto Kaiba e seu irmão Mokuba de 'Yu-Gi-Oh!' Imagem: Reprodução/Konami

Outra dupla que garantiria diversão seria a dos irmãos Kaiba. Mokuba até causaria alguns conflitos menores e trapaças, mas o verdadeiro destaque seria o comportamento ególatra de Seto Kaiba.

O Elon Musk dos Card Games é acostumado a ter todas as suas vontades realizadas, então Seto Kaiba rejeitaria as regras do apresentador Tadeu Schmidt e ignoraria todas as broncas do big boss Dourado, o diretor do programa. Isso se ele não começasse a rir dos demais participantes ao vê-los se humilhando por uma barraca e um colchão.

Bakugo e Kirishima ("My Hero Academia")

Os amigos Kirishima e Bakugo do anime 'My Hero Academia' Imagem: Reprodução/Bones

Enquanto no BBB 25 a internet já shippou Gabriel e Maike no dia do anúncio, no "BBB dos animes" a dupla que não pode faltar é Bakugo e Kirishima, de "My Hero Academia". Diferentemente de 95% do elenco da série, Bakugo se dá bem com Kirishima e seria interessante acompanhar essa amizade intensa na casa.

O ponto alto seria ver a personalidade explosiva de Bakugo confinado em uma pequena casa nos Estúdios Globo. Faltaria "beep" de censura para cobrir a quantidade de palavrões que seriam emitidos pelo herói, seja para brigar por comida ou para defender seu querido Kirishima.

Nami e Robin ("One Piece")

As piratas Nami e Robin do anime 'One Piece' Imagem: Reprodução/Toei Animation

Para participar do BBB, é importante ter equilíbrio físico e psicológico para aguentar um grupo repleto de pessoas à beira de um ataque de nervos. Pensando dessa forma, é fácil imaginar Nami e Robin, de "One Piece", campeãs do programa, já que estão acostumadas a lidar com o insalubre bando de Luffy, o Chapéu de Palha.

Briga por comida na Xepa seria fichinha para essas duas piratas que precisam lidar com os constantes atritos entre Zoro e Sanji. E se precisarem sair na porrada, nem precisam partir para a agressão física: Nami é capaz de fazer cair um raio em seu desafeto, enquanto Robin curte um livrinho de arqueologia na espreguiçadeira.

Gojo e Nanami ("Jujutsu Kaisen")

Os colegas de trabalho Nanami e Gojo do anime 'Jujutsu Kaisen' Imagem: Reprodução/MAPPA

Quem disse que colegas de trabalho não podem ser amigos? Nanami certamente diria que não, e por isso essa dupla seria divertidíssima de se ver no Big Brother Brasil. Gojo é aquele típico participante que chama a atenção por seu carisma, enquanto a irritação de Nanami com tudo isso renderia boas risadas.

Gojo se destacaria nas provas com sua força elevada, enquanto Nanami ficaria responsável pela parte estratégica. Uma pena que essa dupla nunca poderia ser formada. E não é devido à impossibilidade de personagens de anime entrarem no reality da Globo. Afinal, o que acontece em Shibuya, fica em Shibuya.

Goku e Gohan ("Dragon Ball Z")

Gohan e seu pai Goku no anime 'Dragon Ball Super' Imagem: Reprodução/Toei Animation

Conflitos geracionais são um clássico no reality: basta lembrar das broncas de Ayrton em Ana Clara no BBB 18. A participação de Goku e Gohan no reality revisitaria questões familiares da família Son que não foram exploradas nos animes de "Dragon Ball".

Os fãs esperam ansiosamente o momento no qual Gohan vai liberar todos os traumas de infância em cima de seu pai irresponsável. Ele cobrando explicações por ter sido deixado à própria sorte na luta contra Cell, ou ainda lembrando que Piccolo foi um pai muito mais presente.