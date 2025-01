Leão: produção do BBB 25 privilegia Vitória Strada: 'Coisa meio estranha'

A relação de Vitória Strada e Mateus no BBB 25 foi um dos assuntos do Splash Show desta segunda-feira (20). A dupla tem protagonizado diversos embates no reality, o que gerou discussão entre o público sobre a profundidade da amizade deles.

Yas Fiorelo brincou que Vitória parece ter sorteado entre seus amigos com quem iria entrar no reality, e Mateus foi escolhido de forma aleatória. "Toda hora eles brigam", disse. "Não tinha mais ninguém para você ir, Vitória? De repente alguém que você tem mais afinidade?".

Já Leão Lobo, colunista do UOL, acredita que a produção do BBB 25 tem privilegiado a atriz. A dupla chegou a ir para a berlinda depois de terem sido alvos do contragolpe de Diogo e Vilma. No entanto, eles conseguiram se salvar na prova Bate e Volta.

Ele reclamou sobre o foco das câmeras do programa terem sido em cima de Vitória e Mateus durante a madrugada de hoje, enquanto eles discutiam.

A câmera ficou o tempo inteiro, fiquei vendo de madrugada, depois que acabou o programa (…) O tempo inteiro a câmera em cima dos dois. Tudo bem que o menino é lindo, ela é linda (…) Parece que não tem outras pessoas na casa. É uma coisa meio estranha

Leão Lobo

Eu acho eles muito chatos. Muito carentes (…) Acho uma dupla chata

Yas Fiorelo

