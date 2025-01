Juliette admite ter enganado fãs com tatuagem fake

No último fim de semana, a ex-BBB Juliette postou um vídeo mostrando que ela e o noivo, o nutricionista Kaique Cerveny, tinham feito uma tatuagem de casal. Nesta segunda-feira, 20, no entanto, o casal veio a público para dizer que as tatuagens eram falsas. Isso tudo não passava de uma ação de marketing para divulgar Boyzinho, a nova música da vencedora do BBB 21, que também segue carreira como cantora.

"Minha gente, temos um comunicado: a tatuagem ainda não é real. A gente recebeu mensagem da família, da família de Kaique. Minha mãe, meu irmão chegaram e perguntaram: 'cadê a tatuagem?'. A gente ainda não fez. Mas a música Boyzinho vai sair já já", disse Juliette.