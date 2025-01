Fantasia, animes, ação! Dez jogos mais aguardados de 2025 (até o momento)

O ano de 2025 promete ser o ano para os amantes de videogames. Há uma grande lista de lançamentos de projetos e continuidade de enredos que já têm deixado muito gamer para lá de ansioso.

"Assassin's Creed Shadows", "Death Stranding 2: On the Beach", "GTA 6", "Pokémon Legends Z-A", entre outros jogos, estão confirmados para esse ano. Splash reuniu os principais lançamentos de 2025 para você não perder nada.

1- "Avowed"

O jogo: ambientado no mundo fictício de Eora, "Avowed" é um RPG de ação de fantasia em primeira pessoa. Você vem de Aedyr, uma terra distante, para investigar rumores de uma praga que se espalha pela Terras Viva —uma ilha cheia de mistérios e segredos, perigos e aventuras, escolhas e consequências, e natureza selvagem.

No game, você descobre uma conexão pessoal com a Terra Viva e um segredo antigo que ameaça destruir tudo. O desafio é salvar sua alma e estas terras desconhecidas das forças que ameaçam dizimá-las.

Plataformas: Xbox Series X|S, PC

Data de lançamento: 18 de fevereiro

2- "Monster Hunter Wilds"

O jogo: é uma história em que monstros e humanos coexistem em Terras Proibidas, um mundo que engloba duas realidades: uma de terras inóspitas e impiedosas, nas quais monstros brigam por recursos escassos, e outra de terras exuberantes e que transbordam de vida.

O jogador é o caçador de monstros profissional a quem a Comissão de Pesquisa das Terras Proibidas delegará a missão de salvaguardar o equilíbrio do ecossistema e caçar monstros.

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

Data de lançamento: 28 de fevereiro

3- "Assassin's Creed Shadows"

O jogo: situado no Japão do século 16, no final do período Sengoku, o jogo se concentra na luta milenar da Irmandade dos Assassinos. Seus membros lutam pela paz, liberdade e ordem dos templários —que exige o controle para conceder a paz.

No game, o jogador pode se tornar uma assassina shinobi letal e um poderoso samurai lendário enquanto explora um mundo aberto repleto de episódios caóticos. Jogue com esses dois aliados improváveis enquanto desvenda sua história em comum.

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

Data de lançamento: 20 de março

4- "The Last of Us Part 2: Remastered"

O jogo: cinco anos depois de uma jornada perigosa pelos Estados Unidos num cenário pós-pandêmico, Ellie e Joel foram morar em Jackson (Wyoming).

A vida numa comunidade próspera de sobreviventes lhes trouxe paz e estabilidade, apesar da ameaça constante dos infectados e de outros sobreviventes mais desesperados. Entretanto, um evento violento interrompe a paz, e Ellie parte numa jornada incansável para fazer justiça.

Plataformas: PC (Steam e Epic Store)

Data de Lançamento: 3 de abril de 2025



5- "Grand Theft Auto 6"

O jogo: ambientado em Leonida, estado fictício de Vice City, GTA 6 promete a maior evolução da franquia em termos de mundo aberto, incluindo aventuras em praias, áreas internas e estética neon.

Lucia e Jason, um casal de criminosos, são os protagonistas do jogo. A dinâmica de jogabilidade entre eles ainda não foi revelada, mas a história se passa nos tempos atuais, com mecânicas ligadas a celulares e computadores.

Plataforma: PS5, Xbox Series X|S

Data de lançamento: a definir (2025)

6- "Pokémon Legends Z-A"

O jogo: A paz entre pokémons e humanos está ameaçada. Descubra uma nova aventura na Lumiose City e ajude a combater o plano de desenvolvimento urbano que transformará esta cidade em um local impossível para a coexistência harmônica de pessoas e Pokémon.

Plataformas: Switch

Data de lançamento: a definir (2025)

7- "Hell is Us"

O jogo: se a guerra está perto de ser um inferno na Terra, é porque ela abriga o pior dos demônios: o homem. Num país isolado e assolado por conflitos internos, o jogador deve desvendar os segredos do teu passado e lidar com os resultados de uma misteriosa calamidade.

"Hell is Us" é um jogo de ação e aventura na 3ª pessoa que combina combates corpo a corpo intensos com a emoção da exploração. Explore um mundo semiaberto em busca de respostas para as tuas perguntas e enfrente criaturas misteriosas ao longo da jornada.

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Data de Lançamento: Ainda não definida.

8- "Death Stranding 2: On the Beach"

O jogo: Com companheiros ao seu lado, Sam inicia uma nova jornada para salvar a humanidade da extinção. Embarque na travessia desse mundo problemático repleto de inimigos sobrenaturais, obstáculos e uma questão inquietante: deveríamos ter nos conectado?

Plataformas: PS5

Data de lançamento: a definir (2025)

9- "Elden Ring: Nightreign"

O jogo: o game é uma aventura PVE cooperativa situada no universo de Elden Ring. A aventura tem início numa Mesa-Redonda, na qual os jogadores deverão escolher entre oito personagens, cada um com habilidades únicas e suas Ultimates.

Suas jornadas os levam a Limveld, um mapa em constante mudança, onde terão de tomar decisões rápidas quando o assunto é combate e exploração diante de um ciclo noturno que reduz o mapa com a chegada da Maré da Noite. No final de cada noite, os jogadores enfrentarão um chefe poderoso e, se vencerem, despertarão para desafios maiores.

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Data de Lançamento: a definir (2025)



10- "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater"

O jogo: é um game de furtividade de ação e aventura. Descubra a origem do emblemático agente militar Snake e comece a desvendar o enredo da lendária série Metal Gear.

As nações rivais estão a desenvolver em segredo armas capazes de ameaçar o futuro da humanidade. Nas profundezas da selva, um soldado de elite tem de combinar furtividade com sobrevivência para se infiltrar no território inimigo e impedir que uma arma de destruição maciça dê início à maior guerra mundial alguma vez vista.

Plataformas: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S

Data de Lançamento: a definir (2025)