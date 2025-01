Influenciadora escapa de lesão grave após queda: 'Meu bumbum me salvou'

Kerolay Chaves, 23, relatou um episódio inusitado que aconteceu em sua casa.

O que aconteceu

A influenciadora contou que se livrou de uma séria lesão após escorregar enquanto saía do banheiro. O impacto da queda foi amortecido por seu bumbum. "Foi um baita susto! Eu tinha acabado de sair do banho e, do nada, perdi o equilíbrio. O chão estava molhado, e tudo o que pensei foi: 'Agora ferrou!'. Mas aí veio meu bumbum para salvar o dia", disse ela.

A modelo afirmou, ainda, que não sentiu dores fortes. "Na hora, eu fiquei sentada no chão, processando o que havia acontecido. Na hora, coloquei gelo para dar uma aliviada e comprei uma pomada que ajudou bastante. Por um momento, achei que a marca não fosse embora, mas, felizmente, foi só temporária".

Kerolay, com bom humor, brincou sobre incidente. "Se não fosse por ele, acho que estaria agora com um gesso na coluna ou algo do tipo. Ele é meu herói do dia".

Em maio de 2023, ela virou assunto ao realizar um raio-X de seu bumbum, que mede 126 cm, para comprovar que suas curvas são naturais. Ela nunca colocou implantes ou passou por cirurgias estéticas.