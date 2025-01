Influencer gringa viralizada com Machado de Assis exalta 'Ainda Estou Aqui'

A influenciadora americana Courtney Henning Novak assistiu o filme brasileiro pré-selecionado para o Oscar 2025 "Ainda Estou Aqui" e exaltou a atuação de Fernanda Torres.

O que aconteceu

Courtney publicou um vídeo que gravou em completo êxtase após sair de sessão de cinema. "Foi o mais próximo de impecável que um filme pode chegar", escreveu ela na legenda da publicação na tarde desta segunda-feira (20), a três dias do Oscar divulgar seus finalistas.

"Vou fazer outro post daqui alguns dias quando tiver tempo para digerir [esse filme], mas eu dormi pensando nisso, acordei pensando nisso e caramba, espero que a Fernanda Torres vença o Oscar", torce a influenciadora.

"Isso foi extraordinário", introduz ela no vídeo dizendo na sequência que estava preocupada em um possível exagero quando os seguidores pediam para ela assistir o trabalho de Walter Salles.

"[Pensei que] ficaria desapontada. Mas não, vocês não chegaram nem perto de exagerar. ['Ainda Estou Aqui' é] Extraordinário, impecável, um lembrete do que o cinema pode fazer", descreve ela.

Courtney diz que agora finalmente entende porque Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama e dá sua torcida para o Oscar 2025.

"Se pessoas suficientes em Los Angeles virem isso ela deveria ganhar, porque eu não sei como você vê isso e não dá o Oscar a ela. (...) Toda a atuação foi tão boa, eu me apaixonei por aquela família, os cenários, os guarda-roupas simplesmente impecáveis. Que filme impecável", finalizou a influenciadora, marcando o perfil de Fernanda Torres no Instagram e compartilhando o post em colaboração com a brasileira.

A atriz brasileira citou a influenciadora e booktoker quando abriu sua conta no TikTok em julho do ano passado, quando "Ainda Estou Aqui" nem tinha estreado no Brasil.

"Fernanda Torres estreando aqui no TikTok (...) daqui a pouco vou postar uma coisa interessante sobre o Machado de Assis em homenagem a Courtney Novak, essa influenciadora tiktoker que fez essa coisa linda que foi viralizar Brás Cubas nos EUA", falou ela.

"Queria aproveitar essa minha estreia pra falar de uma das coisas mais legais que aconteceu dentro dessa plataforma que foi a viralização do 'Brás Cubas', do Machado de Assis. Isso é uma coisa extraordinária. A gente deve isso a Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma tiktoker, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar, e dentre todos, é claro, ela ficou assombrada com a qualidade do Machado de Assis", disse Fernanda em seu vídeo de estreia no TikTok.