Gracyanne diz que tem vomitado refeições: 'Organismo não está acostumado'

Gracyanne Barbosa revelou na madrugada desta segunda-feira (20) que seu corpo não tem aceitado bem os alimentos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Raissa, Edy e Guilherme na área externa, Gracyanne afirmou que tem vomitado após comer e que foi aconselhada pela médica da casa a ingerir somente feijão e arroz na xepa.

A influenciadora, no entanto, afirma não querer ter um tratamento diferente dos demais confinados. "Não vim para ser diferente", disse.

Eu vomitei, desde que eu comi eu tô vomitando, porque meu organismo não tá acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome (…) Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma . Gracyanne Barbosa

No início do programa, Gracyanne chegou a revelar para os participantes que "passou muito mal" durante o pré-confinamento, no hotel. "Eu nunca tinha tido diarreia e tive no primeiro dia, de sujar a roupa", disse. "Aí eles trouxeram um ovo cozido, porque ficaram com medo de eu nem conseguir ficar a semana lá", lembra.