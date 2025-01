BBB 25: Edilberto e Raissa, Arle e Marcelo, Diogo e Vilma estão no Paredão

O primeiro paredão do BBB 25 (Globo) está formado. As duplas Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma disputam a preferência do público. Os mais votados estarão fora da disputa na terça-feira (21) e ganharão o título de primeiros eliminados da edição.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no primeiro paredão? Resultado parcial Total de 19913 votos 41,44% Arleane e Marcelo 44,90% Diogo e Vilma 13,67% Edilberto e Raissa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 19913 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A disputa começou com 3 duplas imunes. Aline e Vinícius, a dupla líder da semana. Eva e Renata, vencedoras da primeira prova da edição, e Guilherme e Joselma, por entrarem no jogo via votação popular.

Edilberto e Raissa começaram a noite já no paredão. Pai e filha foram indicados pela dupla líder da semana na quinta-feira.

Anjo

Gabriel e Maike venceram a prova do anjo e imunizaram João Pedro e João Gabriel.

João Gabriel e João Pedro foram imunizados pelos Anjos Gabriel e Maike Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação do líder

Aline e Vinicius, a dupla líder da semana indicou Arleane e Marcelo ao paredão: "Eles já estavam mais ou menos cientes, porque a gente entende também que o jogo está no começo e a gente não é prioridade deles".

Aline e Vinícius são os primeiros Líderes do BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem

Camila e Thamires votaram em Diogo e Vilma.

Vitória e Mateus votaram em Diogo e Vilma.

Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne e Giovanna.

Gracyanne Barbosa e Giovanna votaram em Diogo e Vilma.

Diego e Daniele Hypolito votaram em Maike e Gabriel.

Diogo e Vilma votaram em Mateus e Vitória Strada.

Raissa e Edilberto votaram em Mateus e Vitória Strada.

Arleane e Marcelo votaram em Mateus e Vitória Strada.

Maike e Gabriel votaram em Diego e Daniele Hypolito.

Eva e Renata votaram em Diego e Daniele Hypolito.

João Pedro e João Gabriel votaram em Diego e Daniele Hypolito.

Ao final da votação, Vitória e Mateus, Diego e Daniele Hypolito e Diogo e Vilma ficaram empatados com 3 votos cada. No desempate, os líderes decidiram colocar Diogo e Vilma na berlinda.

Contragolpe

No contragolpe, a dupla emparedada pela casa puxou Vitória Strada e Mateus para o paredão.

Prova bate e volta

No entanto, durante a prova bate e volta, Vitória Strada e Mateus venceram uma disputa de memória e escaparam da berlinda.