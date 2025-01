Fãs invadem hotel de Dua Lipa no Chile e cantora se desespera, diz jornal

Dua Lipa, 29, tomou um susto durante sua passagem pelo Chile.

O que aconteceu

De acordo com informações do jornal The Sun, fãs da cantora invadiram o hotel em que ela está hospedada em Santiago, na expectativa de fazer contato com a estrela, mas, não tiveram sucesso. Dua está no país sul-americano para a gravação de um comercial.

O hotel escolhido para a estadia foi o tradicional Ritz-Carlton. Uma brecha na segurança de Dua Lipa, no entanto, permitiu que os fãs entrassem no local. Algumas pessoas ficaram esperando pela artista na porta do quarto dela, enquanto outros estavam no elevador. "As coisas foram maníacas. Ela encontrou os fãs desesperados para vê-la", disse uma fonte ao veículo britânico.

Segundo a fonte, Dua Lipa ficou assustada, mas, a situação foi controlada. "Um grupo de fãs conseguiu acesso não apenas ao andar em que ela estava, mas ficaram esperando por ela do lado de fora do quarto. A segurança fez outra varredura e encontrou mais fãs esperando no elevador". Além disso, a cantora teria dito que "não tiraria fotos dentro do hotel".