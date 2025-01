Exportação de conteúdo cresce 200% e rende US$ 13 mi às editoras brasileiras

A exportação de conteúdo editorial brasileiro teve um crescimento significativo em 2024. As mais de 70 editoras participantes do Brazilian Publishers, projeto criado em 2008 para a internacionalização do mercado de livros nacional, geraram cerca de US$ 13 milhões em negócios - ou seja, venda de direitos autorais para publicação no exterior e venda de livros.

O número representa um crescimento de quase 200% com relação ao ano anterior, quando o valor movimentado foi de US$ 3,67 milhões, e é visto como um marco pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que realizam o Brazilian Publishers com apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

"Os números de 2024 reafirmam o poder da literatura brasileira no exterior e o reconhecimento da qualidade editorial do País. Cada evento é uma oportunidade de fortalecer essa imagem e abrir novas portas para o mercado internacional", disse Sevani Matos, presidente da CBL, em comunicado à imprensa.

No ano passado, o Brasil foi à Feira do Livro de Frankfurt, um dos principais eventos onde ocorrem negociações de direitos autorais no mundo, com uma delegação de 28 empresas, resultando em US$ 6,8 milhões em negócios.

Outros eventos internacionais importantes foram a Feira do Livro de Gotemburgo e a Feira Internacional do Livro de Sharjah, onde os resultados somados foram de US$ 189.500 em negócios. Já na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, os acordos das empresas participantes do Brazilian Publishers geraram US$ 1.701.300.

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em setembro, também foi importante espaço de negociações. A Jornada Profissional, que ocorreu nos dias anteriores à feira reunindo 70 editoras brasileiras e internacionais, rendeu cerca de US$ 800 mil em negócios fechados para o ano seguinte.