Enquete BBB UOL atualizada: nova parcial mostra dupla mais perto de sair

A eliminação da primeira dupla da 25ª edição do Big Brother Brasil acontecerá nesta terça-feira (21). As duplas que compõem o paredão são: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa. Confira quem será eliminado, de acordo com a enquete realizada pelo UOL.

O que diz a enquete

O recorte realizado hoje (20), às 18h45, indica que a dupla Arleane e Marcelo está mais próxima de deixar a competição. Os dois têm 46,64% dos votos.

A disputa segue acirrada. Diogo e Vilma acumulam 44,27%, reforçando o equilíbrio no paredão.

Por outro lado, a situação mais tranquila é da dupla formada por pai e filha, Edilberto e Raissa. Eles têm apenas 9,09% das intenções de voto para a eliminação.

Os mais votados serão eliminados na terça-feira (21), tornando-se os primeiros a deixar a 25ª edição do programa. Vote na enquete UOL: