Big Show interrogará líder do BBB após Sincerão: 'Vale a pena', diz Ed Gama

Ed Gama, 34, faz sua estreia ao lado de Ana Clara, 27, no comando do Big Show no Multishow, nesta segunda-feira (20). A nova atração, que promete trazer uma abordagem inédita sobre BBB 25, mistura humor, jogos, fofoca, análises e interatividade, além de deixar uma pulga atrás da orelha dos brothers e, pela primeira vez, o público fará perguntas inéditas ao líder da semana após a exibição do Sincerão, na Globo.

É um formato novo que com certeza vai ser muito divertido. Fica o convite para acompanhar o programa, para nos divertirmos juntos também. Estou ansioso para trabalhar com Ana Clara, que é uma das maiores inspirações para mim. Ed Gama, em entrevista exclusiva para Splash

"Quero contribuir para o entretenimento"

Ed Gama segue no BBB pelo segundo ano consecutivo após apresentar o bate-papo com o eliminado em 2024. Agora, o humorista assume a missão de conduzir uma atração cujo objetivo é analisar o jogo e gerar entretenimento ao público.

É um misto de frio na barriga com vontade de fazer. Quando me falaram sobre o convite, mal deixei a pessoa falar de tanta felicidade. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de negar. É um desafio que estou empolgadíssimo e com pessoas que sempre sonhei em trabalhar.

Artista diz que a atração é um marco em sua carreira e não esconde a alegria de dividir a cena com Ana Clara. "Ana Clara foi uma das pessoas que me fez esse convite. É um presente de pessoas que quero para sempre ao meu lado."

BBB 25: Ed Gama apresenta o Big Show com Ana Clara no Multishow Imagem: Divulgação

Ed afirma que sua dedicação ao Big Show será total, com foco no que mais encanta o público de reality shows: o entretenimento. "Pretendo ser o Ed que ama o BBB e que, acima de tudo, contribui para o entretenimento. Fazer o programa vai ser tão legal e nem penso como uma exigência. A [única] exigência será estar no horário certo, porque o resto vai ser só diversão. Inclusive, é a proposta do Big Show."

Apresentador também elogia a preparação que recebeu da equipe de produção do BBB e destaca a sintonia com Ana Clara como um dos grandes diferenciais do novo projeto. "Tive a melhor preparação possível. A equipe do BBB é incrível, acompanha e prepara com muita responsabilidade e carinho. A maior das preparações é a sintonia com a equipe, a alma do programa. Minha amizade com Ana Clara é essencial para que a dupla esteja tinindo!"

"Aluno aprendendo com os melhores"

Fã de televisão, Ed Gama já atuou como apresentador em outros projetos, mas reconhece que vive um momento especial com o Big Show. Ele também não esconde a alegria de trabalhar com grandes nomes da TV brasileira. "Sou apaixonado por televisão. Sou um fã convicto dos lugares onde trabalho. Tenho a honra de trabalhar com equipes incríveis ali no BBB e no Domingão. Aprendo muito com todos, respeito muito a trajetória de quem está onde está."

Luciano é um exemplo de comunicador. Tadeu é um exemplo de comunicador, tal qual Ana Clara. Eu me sinto um aluno aprendendo com os melhores. E o que eu posso dizer é que estou vivendo o que Ed de Maceió sonhava quando criança. Uma honra sem tamanho, e só tenho a agradecer a todos que convivem e trabalham comigo.

O grande sonho de Ed Gama é ter seu prórpio programa na TV, mas ele admite que não tem presa para não pular etapas. Para ele, o momento é de desfrutar as oportunidades e crescer profissionalmente com exemplos de seus ídolos.

Meu sonho é me tornar um apresentador e seguir o caminho dos meus ídolos. Na televisão, tive a honra de trabalhar com os melhores: comecei com Faustão, [hoje] trabalho com Luciano Huck, Tadeu Schmit e Ana Clara. Todos muito respeitados e amados pelo Brasil. Quero aplicar o que eu aprendi e aprendo com os melhores. Quem sabe um dia, veremos um programa só meu por aí? É meu sonho. Fica jogado para o universo. Que eu fale pela boca de um anjo, como diria minha mãe.

Ed Gama convida o público a embarcar em seu novo desafio com o Big Show. "Vai ser diferente de tudo. Um programa para falar de um jeito novo sobre o reality show que a gente mais ama. Vai ser uma jornada divertida e o público é parte essencial."

A nova atração será transmitida todas as segundas-feiras no Multishow e terá o eliminado da semana, convidados especiais e o envio de perguntas ao líder da semana do BBB. Ed Gama faz mistério sobre como será feita a formulação das questões ao brother, mas avisa que pode deixar o todo-poderoso da semana reflexivo com seu jogo.