Diogo Nogueira estreia programa de culinária com receitas que 'Paolla ama'

Diogo Nogueira, 43, leva seu amor pela culinária para a TV com o programa Diogo na Cozinha, que estreia nesta segunda (20), às 21h, no GNT e Globoplay. Gravado na casa onde vive com a mulher Paolla Oliveira, projeto mistura boa comida, música e conversa entre amigos.

Quando tenho folga, gosto de estar em casa com amigos, fazendo comida, conversando e dando gargalhada. Bem solto, à vontade, quase pelado. Quero que o público veja essa essência. Um projeto gostoso, literalmente na minha casa, com meus amigos. Não sou chef, mas desde jovem sempre procurei aprender em casa, vendo a minha mãe cozinhar, minha avó e minhas irmãs. Aprendi um pouco da alquimia. Diogo Nogueira

Na cozinha com Diogo, Paolla e amigos

No primeiro episódio, Diogo prepara os dois pratos favoritos de Paolla Oliveira, que participa do programa ao lado do rapper Criolo. "A primeira receita é bem simples e muito saborosa. É uma massa com limão-siciliano, aspargos e queijo parmesão. É deliciosa, e a Paola ama."

O segundo é com molho de camarão. Foi o primeiro prato que fiz para ela no nosso primeiro encontro. São bem comuns de fazer, são bem especiais de fazer para ela... Também fiz um pavê de leite em pó. Ela ama. Se eu deixar a travessa de bobeira, ela [traça].

Na conversa com a imprensa, Diogo ainda conta outras receitas que fazem a boca encher d'água. Ele afirma que adora fazer moqueca de banana. "Fiz tanta coisa que não lembro de tudo, mas o polvo grelhado com vinagrete e farofa de presunto de parma com legumes... Esses são pratos que eu gosto de fazer. Fora as sobremesas. Fiz uma receita que inventei e chamo de vaca atolada, porque você faz um sanduíche com esses biscoitos de leite redondinho com doce de leite. E você se atola [risos]."

Diogo na Cozinha marca o retorno do cantor à apresentação de TV, após nove anos à frente do Samba na Gamboa (TV Brasil). Em seis episódios, ele reúne amigos para uma resenha acompanhada de boa música e comida. Entre os convidados estão Ferrugem, Jorge Vercillo, Martinho da Vila, Sandra Sá, Roberta Sá, Duda Beat e Maria Rita. A produção é da Rio Cinema Digital, com direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno.

Diogo Nogueira leva hobbie para programa culinário na TV Imagem: Luiza Barreto

Conhecido pelo samba, Diogo não descarta apresentar outros programas na TV futuramente. Ele afirma que desafios são sempre muito interessantes. "Apresentei o Samba na Gamboa durante nove anos, o que ajudou a abrir portas no Brasil", diz o cantor, que conta que Diogo na Cozinha nasceu após se aventurar em lives que misturavam receitas e cantorias na pandemia.