Diego relembra medalha de prata nas Olimpíadas: 'Era pior que muitos'

Diego Hypolito relembrou seu histórico nas Olimpíadas durante uma conversa com Gracyanne Barbosa, Eva e Renata na academia do BBB 25.

O que aconteceu

Diego relembrou as disputas nas edições de 2008 e 2012 nas Olimpíadas. Ele competiu pela seleção brasileira no solo, visando a medalha de ouro.

O atleta disse que, quando chegou nos jogos olímpicos de 2008, era o "tecnicamente o melhor do mundo". No entanto, acabou não ganhando nenhuma medalha. "Pela minha prepotência, caí na última acrobacia, no último momento. E isso mudou a minha realidade de pensamento".

Em 2012, Diego voltou a competir por um ouro, mas a história se repetiu. Ele novamente caiu no solo, e chegou ao tão sonhado pódio. "Na outra Olimpíada eu cai literalmente de cara. Bati a cara no chão na Olimpíada, foi uma humilhação muito grande."

A tão sonhada medalha de Diego veio em 2016, quando as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro. Ele ganhou a medalha de prata no solo. Chego com 30 anos de idade... eu não era melhor. Era pior do que muitos. Queria tanto aquilo. Muito mais que 2008, muito mais que 2012".