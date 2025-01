Diego Hypolito viraliza com fantasia de quarto branco do 'BBB 25'

Escolhidos para o primeiro Castigo do Monstro do BBB 25, Diego e Daniele Hypolito se vestiram de "quarto branco" e "botão vermelho". A fantasia que relembra a penalidade do reality foi muito comentada por internautas no domingo, 19, quando a dupla venceu o castigo. Ambos foram alvo da dupla Maike e Gabriel, que ganharam o primeiro anjo da edição. Os irmãos protagonizaram cenas com humor, que renderam comentários pedindo por mais dias de Monstro, em especial para Diego. Veja o que a dupla deveria realizar durante a penalidade aqui.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais