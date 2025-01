BBB: Diego para Daniele: 'Tenho posicionamentos muito diferentes dos seus'

No fim da tarde de segunda-feira (20), Daniele e Diego Hypolito voltaram a falar sobre os atritos que estão enfrentando na convivência dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Daniele expôs seus sentimentos para o irmão. "É normal a gente ter pensamentos diferentes e quando bate de conflito com aquilo que as vezes é diferente de você, você tem uma resistência maior de entender o que eu tô falando"

Diego falou sobre com a irmã. "Eu tenho posicionamentos muito diferentes dos seus e, às vezes, eu acho que você está falando coisas que não são coerentes com aquilo que eu estou conversando. Eu acho, na minha percepção, no momento, que estamos sendo mal vistos como dupla. Então, têm situações que eu realmente corto até de propósito."

Para de colocar numa situação que você não possa fazer as coisas. Eu não sou seu inimigo, eu sou uma dupla sua. Diego Hypolito

Daniele continuou. "Eu tô tentando me posicionar com as pessoas, mas muitas vezes você me corta. Eu não vou continuar falando quando você começar a falar."

Diego prometeu à irmã que irá se atentar a isso. Na sequência, os dois voltaram a falar sobre jogo e com quais duplas tem mais afinidade.