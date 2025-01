Como fiz: Saulo Duarte une tradição e tecnologia em 'Digital Belém'

Às vezes, tudo começa com uma frase solta. Do tipo despretensiosa, dita no meio de uma conversa entre amigos. Neste caso, veio de Russo Passapusso, enquanto ouvia a primeira fornada de faixas do que viria a ser o novo trabalho de Saulo Duarte.

"O Russo deu esse toquezinho, falou 'Pô, muita onda isso aí, né? Esquema digital Belém'. Meteu essa frase, assim. Aquilo marcou a minha cabeça e fiquei com vontade de desenvolver esse conceito", explica Saulo. "Não que seja invenção da roda, porque essa coisa da tecnologia e dos ritmos periféricos, o funk faz isso, o tecnobrega faz isso. Mas, para o meu som, é algo novo".

Além do norte artístico, a frase do parceiro deu nome ao disco: "Digital Belém". Lançado em meados do ano passado, é o quinto álbum do artista paraense radicado em São Paulo.



Saulo recebeu o TOCA com exclusividade para mostrar como fez o novo álbum que reforça os laços com sua terra natal ao mesmo tempo que busca certa reparação histórica-musical.

"Na história da música paraense existe muito silenciamento. E agora essa retratação tá começando a acontecer, né?", comenta o músico.

E "Belém Digital" é inegavelmente um resgate da riquíssima cena musical paraense, gestado a quatro mãos com o produto Lucas Martins e levado a cabo junto de expoentes da velha e nova guarda da música do Pará - como os mestres da guitarrada Aldo Sena e Manoel Cordeiro e a cantora e instrumentista Layse.

Saulo Duarte lança "Digital Belém" Imagem: Haroldo Saboia/Divulgação

Com eles, mais Russo Passapusso e as cantoras Anaïs Sylla e Larissa Luz, Saulo pinta um quadro de tropicalismo dançante, que usa batidas eletrônicas para amarrar carimbó, cumbia, guitarrada e o que mais passe pelo seu radar. Em suas 10 faixas, fala de amor, de sentimento, de desejo e de finitude.

"É a junção dessa tradição, dessa galera que escuta merengue, carimbó, brega, bolero com as novas tecnologias da juventude querendo se atualizar", tenta resumir Saulo. "Eu acho que o que mais tem de interseção é um povo muito orgulhoso de si mesmo e muito consciente da própria origem".