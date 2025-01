Camilla deixa Diogo falando sozinho após discussão no BBB 25 e chora

Após o primeiro Sincerão do BBB 25 (Globo), Camilla e Thamiris se sentaram para conversar com Diogo e Vilma, mas a conversa escalonou para uma troca de farpas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Camilla explicou seu motivo para votar na dupla. "Eu votei em vocês por nada pessoal. A gente tem uma lista de prioridades. Um monte de gente que votaríamos estavam vetadas. Eu vou votar de baixo pra cima. Como disseram que tem um muro entre vocês, é óbvio que vou votar que está longe de mim."

Vilma a rebateu. "Ele está falando agora, mas não existe muro, não."

Camilla voltou a reclamar de Diogo e Vilma terem falado que elas se afastaram após o VIP. "Vocês ficaram chateados porque votamos em vocês. Assim como vocês estão na Xepa ainda, Arleane e Marcelo também estão. Pergunta pra eles se mudou alguma coisa. Falar que foi pro causa do VIP, desculpa..."

Thamiris concordou com a irmã. Thamiris. "Não tem muro, não tem nada. Da mesma forma que não houve procura como a senhora e Diogo diz que não tem do nosso lado, não houver do lado dele, nem do da senhora. Em momento nenhum, vocês passaram ali e falaram comigo e virei as costas."

Quando Diogo tentou falar, Camila virou as costas. "Não quero ouvir. Pra mim, já deu."

Diogo ironizou a situação. "Que ótimo, Camila."

Logo após a discussão. Camila chorou em conversas com seus aliados. "Não tenho problema em ser chamada, mas usar de falsas palavras não."