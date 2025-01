BBB 25: Marcelo critica falta de estratégia de brothers: 'Não pensaram'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Indicados pelos Líderes Aline e Vinícius ao primeiro Paredão do BBB 25 (Globo), Marcelo e Arleane se chateiam com o resultado da votação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Sem citar nomes, Marcelo reclama de alguns confinados. "Esses caras, eles não pensaram no Diogo, não pensaram na gente", lamentou. A sister concorda diz que a dupla em questão não pensou nem nela mesma. "E a gente pensando em algo, pensando neles", completou a manauara.

O casal refletiu se o resultado poderia ter sido diferente se Diego e Daniele Hypolito tivessem direito ao Contragolpe - dado à dupla que tivesse mais votos pela casa. Os atletas empataram com Diogo Almeida e Vilma e Vitória Strada e Mateus, mas o ator e a mãe foram escolhidos para a berlinda.

No fim das contas, eles concluem que estariam no Paredão de qualquer maneira. "Ia ser a mesma coisa. Não tinha jeito, não. Pelo menos, a gente já sabe que esses caras preferem se ferrar do que pensar estrategicamente", reclama o servidor público.

Nem eu que sou abestada, não faria isso. Preferir ser eliminado, preferir ir ao Paredão. É muita loucura , conclui Arleane.