Marcelo diz não se sentir à vontade com mulheres de biquíni; sister rebate

Na tarde de segunda-feira no BBB 25 (Globo), Marcelo e Arleane tiveram uma conversa no Quarto Nordeste após o participante dizer não se sentir à vontade de conversar com mulheres de biquíni.

O que aconteceu

Marcelo se explicou para os presentes no quarto. "É só uma coisinha minha. Fico sem jeito. Sou assim. Não quero que vocês pensem: 'Ah, não quero [que andem de biquíni]. Pelo amor de Deus. Até mesmo quando as amigas dela estão lá em casa, quase nuas no Carnaval, eu não fico conversando com as amigas dela. Ela sabe disso."

Fico um pouco distante justamente porque tenho respeito. Marcelo

Vitória Strada o rebateu. "Então você não pode ir na Sapucaí"

Marcelo continuou. "É só uma coisinha minha. Mas eu vou trabalhar isso."

Arleane falou sobre o assunto. "Eu tô tranquila. Eu que era pra tá incomodada. Eu como mulher não me sinto nenhum pouco insegura. Tô conversando com ele isso, sou muito tranquila. E eu que sou a mais ciumenta da relação. Pra mim é de boa, se quiser ficar todo mundo nu aqui, vamos."

Gracyanne brincou "Então vamos todo mundo ficar [nu]."