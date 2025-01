BBB 25: Diego Hypolito avalia combinar votos no próximo Paredão: 'Difícil'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A formação do primeiro Paredão do BBB 25 (Globo) causou movimentações no jogo. Diego Hypolito, por exemplo, avalia combinação de votos na próxima berlinda.

O que aconteceu

Em conversa com alguns aliados do Quarto Nordeste, o ex-ginasta comenta sua decisão de não votar em grupo. "Na próxima semana, jamais farei isso. Vou conversar com o nosso grupo (sobre) o que eu vou fazer, o que a gente acha que deve fazer. Se a gente não se une, cada vez mais vai ser difícil. Não tem como não sair se jogar sozinho", analisou.

Na sequência, Diego se explicou, dizendo que "tinha prometido que faria isso na primeira semana". "Era uma honra minha. Na primeira semana, eu falei que votaria em quem tivesse contra mim, que fosse alguma coisa direta. Um voto totalmente desperdiçado. A partir de agora, eu amais vou fazer isso", lamentou.

Camilla concorda. "Se você jogar sozinho, vai queimar voto", apontou.